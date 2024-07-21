На Полтавщині підліток загинув у водоймі

Поліція Полтавщини встановлює обставини смерті неповнолітнього, тіло якого було виявлено у річці Сула в Лубнах. Про це повідомляє пресслужба обласної поліції.

20 липня близько 16:20 до Лубенського райвідділу поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що в річці Сула знайдено підлітка 2009 року народження. На жаль, врятувати хлопця не вдалося.

На місце події оперативно прибули слідчо-оперативна група поліції Лубенщини, криміналісти та судово-медичний експерт. Рятувальники водолазної станції, які дістали хлопця з водойми, проводили реанімаційні заходи, але без успіху.

Тіло підлітка направлено на судово-медичну експертизу для встановлення точних причин смерті.

Згідно з інформацією від поліції, за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Трагедію розслідують слідчі поліції Лубенщини під процесуальним керівництвом Лубенської окружної прокуратури.

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