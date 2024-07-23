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У яких випадках ДПС може провести позапланову перевірку: перелік

09:42, 23 липня 2024
Податкова нагадує, документальні перевірки яких платників проводяться позапланово.
У яких випадках ДПС може провести позапланову перевірку: перелік
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Головне управління Державної податкової служби у Черкаській області навело перелік випадків, коли ДПС може провести позапланову перевірку.

Законом від 09.11.2023 № 3453-ІХ « Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо скасування мораторію на проведення податкових перевірок» доповнено підрозд. 10 розд. ХХ Податкового кодексу підпунктом 69.352.

Ним установлено категорії платників, документальні перевірки яких проводяться позапланово.

Зокрема, це перевірки:  

  • що проводяться виключно на звернення платника податків;  
  • що проводяться з підстав, визначених пп. 78.1.3, 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.9, 78.1.12, 78.1.21 ПК;  
  • платників податків, щодо яких отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків вимог валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями;  
  • що проводяться за підстав, визначених пп. 78.1.1 (в частині документальних позапланових перевірок платників податків, щодо яких отримано інформацію, що свідчить про порушення податкового законодавства з питань оподаткування доходів, отриманих нерезидентами, із джерелом їх походження з України та/або з питань оподаткування нерезидентів, які здійснюють/здійснювали свою діяльність через відокремлені підрозділи, у тому числі постійні представництва, платників податків, які здійснюють/здійснювали діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції, організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес), платників податків, які надають/надавали фінансові, платіжні послуги), 78.1.2 (в частині контролю за трансфертним ціноутворенням), 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16, 78.1.19, 78.1.21 та 78.1.22 ПК;  
  • платників податків, щодо яких отримано податкову інформацію, що свідчить про порушення платником податків вимог валютного законодавства в частині дотримання граничних строків надходження товарів за імпортними операціями та/або валютної виручки за експортними операціями.

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