В каких случаях ГНС может провести внеплановую проверку: список

Налоговая напоминает, документальные проверки плательщиков проводятся внепланово.

Главное управление Государственной налоговой службы в Черкасской области привело список случаев, когда ГНС ​​может провести внеплановую проверку.

Законом от 09.11.2023 № 3453-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины об отмене моратория на проведение налоговых проверок» дополнен подраздел. 10 разд. ХХ Налогового кодекса подпунктом 69352.

Им установлены категории плательщиков, документальные проверки которых производятся внепланово.

В частности, это проверки:

проводимые исключительно на обращение налогоплательщика;

проводимые по основаниям, определенным пп. 78.1.3, 78.1.5, 78.1.7, 78.1.8, 78.1.9, 78.1.12, 78.1.21 ТК;

налогоплательщиков, в отношении которых получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении налогоплательщиком требований валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручке по экспортным операциям;

проводимых по основаниям, определенным пп. 78.1.1 (в части документальных внеплановых проверок налогоплательщиков, по которым получена информация, свидетельствующая о нарушении налогового законодательства по вопросам налогообложения доходов, полученных нерезидентами, с источником их происхождения из Украины и/или по вопросам налогообложения нерезидентов, осуществляющих/осуществляющих свою деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства, налогоплательщиков, осуществляющих/осуществлявших деятельность в сфере производства и/или реализации подакцизной продукции, организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес), налогоплательщиков, предоставляющих/предоставляющие финансовые, платежные услуги), 78.1.2 (в части контроля за трансфертным ценообразованием), 78.1.14, 78.1.15, 78.1.16, 78.1.19, 78.1.21 и 78.1.22 ТК;

налогоплательщиков, в отношении которых получена налоговая информация, свидетельствующая о нарушении налогоплательщиком требований валютного законодательства в части соблюдения предельных сроков поступления товаров по импортным операциям и/или валютной выручке по экспортным операциям.

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