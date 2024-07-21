Аномальная жара в южных областях Украины грозит дефицитом овощей

Николаевская, Херсонская и Одесская области под ударом аномальной жары.

Николаевская, Херсонская и Одесская области пострадали от аномальной жары, которая серьезно угрожает урожаю на полях и может вызвать овощной кризис в Украине. Об этом сообщил Юрий Кормышкин, владелец фермы на юге страны, в комментарии для AgroTimes.

«С аномальной жарой, которая накрыла страну, особенно наш юг, вынужден поднять вопрос кризисной ситуации не только с урожайностью овощей, но и вообще их наличия. Это катастрофа, которая может достичь общегосударственного уровня. Все горит», - отметил аграрий.

Кормышкин рассказал, что температура на почве достигала 68-70 °C, из-за чего овощи буквально запекались на солнце. К тому же, регулярные отключения электроэнергии затрудняют обеспечение достаточного полива урожая.

«В условиях практически полного отсутствия электричества помповые станции, обеспечивающие полив овощей, почти не функционируют. Максимальная нагрузка, которую мы можем давать в ночное время при наличии нескольких часов электроэнергии, может вывести их из строя. Люди не могут работать в такую жару, и на поле остается много некачественного товара», - рассказал он.

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