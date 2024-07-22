В Карпатах от переохлаждения чуть не погиб 25-летний мужчина, пытавшийся незаконно попасть в Румынию

Он был найден в 700 метрах от границы и доставлен в больницу.

В Карпатах чуть не погиб от переохлаждения 25-летний мужчина, которых планировал зэконно пересечь границу. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Львовянина, заблудившегося в горах, нашли утром 21 июля.

«Информацию о том, что в высокогорье находится мужчина, потерявший ориентировку и нуждающийся в помощи, пограничники получили от дежурного Раховского райотдела ГСЧС.

Почти через три часа совместных поисков пограничники со спасателями нашли 25-летнего мужчину в 700 метрах от границы с Румынией», — говорится в сообщении.

Из-за дождя, который не прекращался всю ночь, «путешественник» был совершенно мокрым и истощенным.

Найденного мужчину доставили в Раховскую центральную районную больницу, где его госпитализировали, диагностировав общее переохлаждение организма.

Всего за прошедшие сутки пограничники задержали в горах почти два десятка мужчин призывного возраста, пытавшихся незаконным способом добраться до Румынии.

Кроме переохлажденного львовянина среди нарушителей было пятеро жителей Киевщины, трое – Днепропетровщины, по два закарпатца, черниговца, херсонца, по одному жителю Сумщины, Тернопольщины, Львовщины, Кировоградщины и Донетчины.

В отношении правонарушителей составили протоколы о совершении ими админправонарушения, предусмотренного ст. 204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Вскоре оценку их действиям будет давать суд.

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