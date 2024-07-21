Играл в гараже и поджег сено: в Одесской области от термических ожогов погиб 10-летний мальчик

10-летний мальчик погиб из-за пожара в Болградском районе.

Источник фото: od.npu.gov.ua

Полицейские расследуют обстоятельства, при которых 10-летний мальчик из Болградского района получил термические ожоги и умер. Инцидент произошел 20 июля в селе Мирнополье, Болградского района. Об этом сообщила Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Сообщение об ожогах у ребенка поступило в полицию от медиков скорой помощи. По предварительным данным, мальчик играл в гараже и поджег сено, которое сушилось в помещении. Вследствие этого ребенок надышался угарного газа, потерял сознание и получил около 40% ожогов тела. К сожалению, мальчик умер до прибытия медиков.

На момент трагедии родители погибшего были на работе, а за ним присматривал 17-летний брат, который оставил его без присмотра и спал в доме. Семья, где воспитывается трое несовершеннолетних детей, находится на учете службы по делам детей как оказавшаяся в сложных жизненных обстоятельствах.

Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 п. 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай». Полные обстоятельства трагического события устанавливаются.

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