В ТЦК ответили, нужно ли менять бумажный военный билет на электронный

Стало известно, нужно ли менять военный билет старого образца на новый электронный документ. На этот вопрос ответил представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию «Телеграф».
Так, по его словам, военно-учетный документ в электронной форме не заменяет бумажной версии, а имеет ту же юридическую силу.
«То есть, если у гражданина в приложении появился QR-код, это не означает, что он имеет право выбросить свой бумажный военно-учетный документ. К тому же, сейчас мы выдаем военно-учетный документ на бланке — это новая форма военно-учетного документа, которая выдается вместо удостоверения о приписке или временного удостоверения», – пояснил Истомин.
Спикер Полтавского ТЦК подчеркнул, что нет требований заменять военно-учетный документ старого образца новым (на бланке).
Ранее мы писали, может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП.
Также в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.
Государственная пограничная служба Украины напомнила, что с 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.
Также в ГПСУ назвали еще одну причину, почему мужчины могут не выпустить за границу.
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