В ТЦК ответили, нужно ли менять бумажный военный билет на электронный

Есть ли необходимость сменить военный билет старого образца на новый электронный документ.

Стало известно, нужно ли менять военный билет старого образца на новый электронный документ. На этот вопрос ответил представитель Полтавского ТЦК и СП майор Роман Истомин в интервью изданию «Телеграф».

Так, по его словам, военно-учетный документ в электронной форме не заменяет бумажной версии, а имеет ту же юридическую силу.

«То есть, если у гражданина в приложении появился QR-код, это не означает, что он имеет право выбросить свой бумажный военно-учетный документ. К тому же, сейчас мы выдаем военно-учетный документ на бланке — это новая форма военно-учетного документа, которая выдается вместо удостоверения о приписке или временного удостоверения», – пояснил Истомин.

Спикер Полтавского ТЦК подчеркнул, что нет требований заменять военно-учетный документ старого образца новым (на бланке).

Ранее мы писали, может ли ТЦК штрафовать мужчин, которые сейчас обновили данные за то, что они в свое время нарушили правила военного учета и как суды считают сроки в связи с изменениями в КУоАП.

Также в Закарпатском ОТЦК и СП объяснили, какая повестка считается врученной.

Государственная пограничная служба Украины напомнила, что с 17 июля наличие военно-учетного документа при пересечении границы обязательно для всех мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Также в ГПСУ назвали еще одну причину, почему мужчины могут не выпустить за границу.

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