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У ДПСУ назвали ще одну причину, чому чоловіків можуть не випустити за кордон

11:13, 17 липня 2024
3 17 липня чоловіків не випускатимуть за кордон, якщо в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів є відомості про подання такої особи на розшук до поліції.
У ДПСУ назвали ще одну причину, чому чоловіків можуть не випустити за кордон
Фото: today.ua
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Як раніше писала «Судово-юридична газета», 17 липня сплив строк на оновлення військово-облікових даних.

У зв’язку з цим Державна прикордонна служба України нагадала, що відсьогодні наявність військово-облікового документа при перетині кордону обов’язкова для всіх чоловіків віком від 18 до 60 років.

«Документ може бути як паперовий, так і в електронній формі.

У разі його відсутності прикордонники відмовляють у перетинанні кордону на виїзд з України. Також підставою відмови буде наявність в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів відомостей про подання такої особи щодо розшуку в Національну поліцію», - заявили у ДПСУ.

Також у відомстві додають, що у військово-облікових документах чоловіків, які мають право на перетинання кордону через відстрочку від призову чи виключення з військового обліку за станом здоров’я, повинна бути інформація про отримання такої відстрочки або довідка за формою, визначеною у додатку 6 Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період.

«Категорії осіб, яким, відповідно до Правил перетинання кордону громадянами України, дозволено виїзд з України, на даний час не змінювалися», - додали прикордонники.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко пояснила, як з Реєстру «Оберіг» відберуть тих, хто отримає повістки від ТЦК у першу чергу.

Раніше у Закарпатському ОТЦК та СП пояснили, яка повістка вважається врученою.

Додамо, у Міноборони стверджують, що ТЦК не може вимагати проходження ВЛК при явці особи для оновлення даних.

Також відомо, що суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК.

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