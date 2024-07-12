Суд виніс вирок чоловіку, який не прибував на виклик до ТЦК за повісткою і не хотів проходити ВЛК

За порушення правил військового обліку може настати не лише адміністративна, але й кримінальна відповідальність – суд виніс вирок чоловіку, який не приходив до ТЦК за повісткою.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», відповідальність за порушення законодавства про військовий облік передбачена не лише Кодексом про адміністративні правопорушення (КУпАП), але й Кримінальним кодексом. І у КК вже зовсім інше покарання.

Так, крім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, карається штрафом від 5100 до 8 500 грн або виправними роботами на строк до одного року.

Відповідну справу №505/2049/24 25 травня 2024 року розглянув Котовський міськрайонний суд Одеської області.

Обставини справи

Чоловік у лютому 2024 року прямував до м. Подільськ на власному автомобілі. При в`їзді у населений пункт його було зупинено працівниками поліції, які під час перевірки його документів, повідомили йому про те, що він знаходиться в розшуку через ухилення від військової служби, адже він не прибув за попередньою повісткою про виклик до ТЦК, яка йому була вручена ще 15.12.2023.

У подальшому ними було запропоновано йому проїхати до ТЦК з ціллю поновити свої облікові дані, на що він погодився та попрямував до ТЦК, де в подальшому співробітники ТЦК склали на нього адміністративний протокол за порушення вимог закону про мобілізацію.

Також йому було того ж дня запропоновано вручення повістки для його прибуття до ТЦК 23.02.2024 та вручено направлення для проходження військово-лікарської комісії, на що він повідомив, що він згоден отримати повістку про виклик на 23.02.2024 року, після чого він під розписку отримав повістку про виклик для поновлення своїх облікових даних, але він повідомив працівникам, що він не має бажання служити та ставати на військовий облік, у зв`язку з чим скоріш за все, ВЛК він проходити не буде.

Від отримання повістки та поновлення своїх облікових даних в момент вручення, він не відмовлявся та все підписав.

Зокрема чоловік підписав ознайомлення з вимогами ст. 337 Кримінального кодексу України та підписав Попередження про виконання вимог військового обліку.

Однак 23.02.2024 для постановки на військовий облік він не з`явився зі своїх особистих причин, а саме небажання вставати на військовий облік та йти служити.

До цього часу обвинувачений медичний огляд ВЛК не пройшов, про причини не проходження ВЛК не повідомив.

20 травня 2024 року обвинувальний акт з клопотанням прокурора про розгляд обвинувального акту у спрощеному порядку без проведення судового розгляду в судовому засіданні, доданими документами, а саме, письмовою заявою обвинуваченого, складеною в присутності захисника, щодо беззаперечного визнання своєї винуватості, надійшов до суду.

Що вирішив суд

Сукупність встановлених органом досудового розслідування доказів, які не оспорюються учасниками судового провадження, дає суду підстави вважати встановленим, що своїми умисними діями, які виразились в ухиленні військовозобов`язаного від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК обвинувачений вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.337 КК України.

З протоколу допиту підозрюваного від 20.05.2024 вбачається, що він свою вину у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення за ч.1 ст.337 КК визнав повністю, та пояснив, що за вказаною вище адресою він проживає вже більше 20-ти років. Мешкає один, дітей не має. На обліку у психіатра чи нарколога не перебуває. На даний момент офіційно не працевлаштований, займається власною худобою.

При обранні виду та міри кримінального покарання обвинуваченому суд враховує ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, яке згідно ч.1 ст.12 КК класифікується як кримінальний проступок.

До обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого, суд відносить його щире каяття та активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення. Обставин, що обтяжують покарання, суд не вбачає.

За таких обставин суд вважає за доцільне призначити обвинуваченому покарання у межах санкції ч.1 ст.337 КК в виді штрафу. Отже, суд визнав чоловіка винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч.1 ст.337 КК України та призначити йому покарання в виді штрафу 8500 грн.

Раніше «Судово-юридична газета» наводила приклад, як суд виніс вирок жінці-медику за статтею 337 Кримінального кодексу, яка окремо встановлює відповідальність за ухилення від військового обліку.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», ухилянти ризикують потрапити вже не у «розшук у застосунку Резерв+», а у справжній кримінальний розшук, якщо набудуть статусу підозрюваного.

Підозрюваною є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 КПК, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

У разі невстановлення місцезнаходження особи, повідомлення може бути вручено іншим особам, наприклад, ЖЕО за місцем проживання або адміністрації за місцем роботи.

Звісно, лише після вчинення всіх передбачених КПК заходів щодо вручення повідомлення про підозру, особа набуває відповідного процесуального статусу підозрюваного та може бути оголошена в розшук. Втім, окремі суди сприймають як заходи вручення повідомлення про підозру навіть надсилання фотографій повідомлення через месенджери. Таким чином, чи будуть масово оголошувати у кримінальний розшук ухилянтів, вже є питанням практики застосування.

Автор: Наталя Мамченко

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