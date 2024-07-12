Суд вынес приговор мужчине, который не прибывал по вызову в ТЦК по повестке и не хотел проходить ВЛК

За нарушение правил военного учета может наступить не только административная, но и уголовная ответственность – суд вынес приговор мужчине, не приходившему в ТЦК по повестке.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ответственность за нарушение законодательства о военном учете предусмотрена не только Кодексом об административных правонарушениях (КУоАП), но и Уголовным кодексом. И у УК уже совсем другое наказание.

Так, кроме статьи 336 Уголовного кодекса, регулирующей уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, в УК есть также статья 337, предусматривающая отдельную уголовную ответственность за уклонение от военного учета или учебных (специальных) сборов.

Уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, карается штрафом от 5100 до 8500 грн или исправительными работами сроком до одного года.

Соответствующее дело №505/2049/24 25 мая 2024 г. рассмотрел Котовский горрайонный суд Одесской области.

Обстоятельства дела

Мужчина в феврале 2024 года направлялся в г. Подольск на собственном автомобиле. При въезде в населенный пункт он был остановлен сотрудниками полиции, которые во время проверки его документов сообщили ему о том, что он находится в розыске из-за уклонения от военной службы, ведь он не прибыл по прошлой повестке о вызове в ТЦК, которая ему была вручена еще 15.12.2023.

В дальнейшем ими было предложено ему проехать в ТЦК с целью восстановить свои учетные данные, на что он согласился и направился в ТЦК, где в дальнейшем сотрудники ТЦК составили на него административный протокол за нарушение требований закона о мобилизации.

Также ему было предложено вручение повестки для его прибытия в ТЦК 23.02.2024 и вручено направление для прохождения военно-врачебной комиссии, на что он сообщил, что он согласен получить повестку о вызове на 23.02.2024 года, после чего он под расписку получил повестку о вызове для обновления своих учетных данных, но он сообщил работникам, что у него нет желания служить и становиться на военный учет, в связи с чем скорее всего, ВЛК он проходить не будет.

От получения повестки и обновления своих учетных данных в момент вручения он не отказывался и все подписал.

В частности, мужчина подписал ознакомление с требованиями ст. 337 Уголовного кодекса Украины и подписал Предупреждение о выполнении требований военного учета.

Однако 23.02.2024 для постановки на военный учет он не явился по своим личным причинам, а именно нежелание вставать на военный учет и служить.

До этого времени обвиняемый медицинский осмотр ВЛК не прошел, о причинах не прохождения ВЛК не сообщил.

20 мая 2024 года обвинительный акт с ходатайством прокурора о рассмотрении обвинительного акта в упрощенном порядке без проведения судебного разбирательства в судебном заседании, с добавленными документами, а именно, письменным заявлением обвиняемого, составленным в присутствии защитника, о безоговорочном признании своей вины, поступил в суд.

Что решил суд

Совокупность установленных органом досудебного расследования доказательств, не оспариваемых участниками судебного производства, дает суду основания считать установленным, что своими умышленными действиями, выразившимися в уклонении военнообязанного от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК обвиняемый совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 1 ст.337 УК Украины.

Из протокола допроса подозреваемого от 20.05.2024 усматривается, что он вину в совершении инкриминируемого уголовного правонарушения по ч.1 ст.337 УК признал полностью, и пояснил, что по указанному выше адресу он проживает уже более 20-ти лет. Живет один, детей нет. На учете у психиатра или нарколога не состоит. Сейчас официально не трудоустроен, занимается своим скотом.

При избрании вида и меры уголовного наказания обвиняемому суд учитывает степень тяжести совершенного уголовного преступления, согласно ч.1 ст.12 УК классифицируется как уголовный проступок.

К обстоятельствам, смягчающим наказание обвиняемого, суд относит его искреннее раскаяние и активное содействие раскрытию уголовного правонарушения. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не видит.

При таких обстоятельствах суд считает целесообразным назначить обвиняемому наказание в пределах санкции ч.1 ст.337 УК в виде штрафа. Следовательно, суд признал мужчину виновным в предъявленном обвинении по ч.1 ст.337 УК Украины и назначить ему наказание в виде штрафа 8500 грн.

Ранее «Судебно-юридическая газета» приводила пример, как суд вынес приговор женщине-медику по статье 337 Уголовного кодекса, отдельно устанавливающей ответственность за уклонение от военного учета

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», уклоняющие рискуют попасть уже не в «розыск в приложении Резерв+», а в настоящий уголовный розыск, если обретут статус подозреваемого.

Подозреваемым является лицо, которому в порядке, предусмотренном статьями 276-279 УПК, уведомлено о подозрении, лицо, задержанное по подозрению в совершении уголовного правонарушения, или лицо, в отношении которого составлено уведомление о подозрении, однако оно не вручено ему в результате неустановления местонахождения лица, однако приняты меры по вручению способом, предусмотренным настоящим Кодексом для вручения сообщений.

В случае неустановления местонахождения лица, сообщение может быть вручено другим лицам, например, ЖЭО по месту жительства или администрации по месту работы.

Конечно, только после совершения всех предусмотренных УПК мер по вручению уведомления о подозрении лицо приобретает соответствующий процессуальный статус подозреваемого и может быть объявлено в розыск. Впрочем, отдельные суды воспринимают как меры вручения сообщения о подозрении даже отправку фотографий сообщения через мессенджеры. Таким образом, будут ли массово объявлять в уголовный розыск уклонистов, уже является вопросом практики применения.

Автор: Наталя Мамченко

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