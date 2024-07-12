На фронте погиб Заслуженный артист Украины, оперный певец и актер Игорь Воронка

Жизнь защитника оборвалась на поле боя 6 июля.

На фронте погиб ведущий артист Национальной академической капеллы «Мысль», Заслуженный артист Украины, оперный певец и актер Игорь Воронка. Жизнь защитника оборвалась на поле боя 6 июля.

Печальным известием поделилась его супруга Марина Раевская.

«С большой грустью хочу сообщить, что я получила известие от собратьев моего мужа Игоря Воронки о его гибели на поле боя вечером 6 июля. Я пишу это, но до сих пор не могу в это поверить... Мы потеряли прекрасного мужчину, отца и друга. Он навсегда останется в наших сердцах», – написала Раевская.

Жена артиста сообщила, что это произошло на оккупированной врагом территории, поэтому она пока не может организовать похороны и получить официальные документы о его гибели.

«Мы потеряли чрезвычайно талантливого музыканта и актера. С 2017 года, от первой оперной постановки, Игорь был частью команды в поисках и экспериментах, всегда готов к новому опыту и взаимодействию. Невыразимая боль. Искренние соболезнования семье и близким. Светлая память», – отметили в Художественной платформе Open Opera Ukraine, в проектах которой принимал участие Игорь Воронка.

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