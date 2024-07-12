На фронті загинув Заслужений артист України, оперний співак та актор Ігор Воронка

Життя захисника обірвалося на полі бою 6 липня.

На фронті загинув провідний артист Національної академічної капели «Думка», Заслужений артист України, оперний співак і актор Ігор Воронка. Життя захисника обірвалося на полі бою 6 липня.

Сумною звісткою поділилась його дружина Марина Раєвська.

«З великим сумом хочу повідомити, що я отримала звістку від побратимів мого чоловіка Ігоря Воронки про його загибель на полі бою ввечері 6 липня. Я пишу це, але досі не можу в це повірити...Ми втратили чудового чоловіка, батька і друга. Він назавжди залишиться в наших серцях», - написала Раєвська.

Дружина артиста повідомила, що це сталося на окупованій ворогом території, тому вона поки що не може організувати похорон та отримати офіційні документи про його загибель.

«Ми втратили надзвичайно талановитого музиканта й актора. З 2017 року, від першої оперної постановки, Ігор був частиною команди в наших пошуках та експериментах, завжди готовий до нового досвіду та взаємодії. Невимовний біль. Щирі співчуття родині та близьким. Світла пам'ять», – зазначили у Мистецькій платформі Open Opera Ukraine, в проектах якої брав участь Ігор Воронка.

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