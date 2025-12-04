Підсистема відеоконференцзв’язку не працюватиме до кінця дня — ДП «ІСС»

В підсистемі ВКЗ проводяться термінові позапланові технічні роботи.

Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що підсистема відеоконференцзв’язку не працюватиме до кінця дня 4 грудня.

«У зв'язку з необхідністю проведення термінових позапланових технічних робіт в підсистемі ВКЗ, підсистема не буде доступною до кінця дня, 04.12.2025 року», - заявили у ДП.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Державна судова адміністрація затвердила нову Концепцію Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС), яка передбачає використання в окремих процесах штучного інтелекту – зокрема при генерації проектів документів і при підборі оптимальної моделі розгляду справи.

Також ми писали, як подати заяву на відеоприйом чи розгляд документів на сайті ВКЗ або через портал Судової влади.

