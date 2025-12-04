  1. В Україні

Підсистема відеоконференцзв’язку не працюватиме до кінця дня — ДП «ІСС»

16:20, 4 грудня 2025
В підсистемі ВКЗ проводяться термінові позапланові технічні роботи.
Підсистема відеоконференцзв’язку не працюватиме до кінця дня — ДП «ІСС»
Фото: sv.ki.court.gov.ua
Державне підприємство «Інформаційні судові системи» повідомило, що підсистема відеоконференцзв’язку не працюватиме до кінця дня 4 грудня.

«У зв'язку з необхідністю проведення термінових позапланових технічних робіт в підсистемі ВКЗ, підсистема не буде доступною до кінця дня, 04.12.2025 року», - заявили у ДП.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Державна судова адміністрація затвердила нову Концепцію Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи (ЄСІКС), яка передбачає використання в окремих процесах штучного інтелекту – зокрема при генерації проектів документів і при підборі оптимальної моделі розгляду справи.

Також ми писали, як подати заяву на відеоприйом чи розгляд документів на сайті ВКЗ або через портал Судової влади.

Електронний суд

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Аукціон, відмінений через роки: як суди встановили незаконність продажу та повернули майно Тульчинського хлібокомбінату

Верховний Суд дослідив історію продажу, перепродажу і повернення будівлі та земельної ділянки, які вибули з власності підприємства внаслідок порушень.

Чи вдасться вирішити проблему визнання зниклих безвісти у зв'язку з війною — законодавчі ініціативи

Оскільки існує певна проблема із забезпеченням законних прав і інтересів осіб, повʼязаних родинними чи іншими стосунками з особами, зниклими безвісти у зв'язку з воєнними діями, збройним конфліктом, прокоментуємо законодавчі ініціативи, покликані вирішити цю проблему.

Скільки коштів отримає судова система в наступному році та на скільки мільярдів вона недофінансована

Верховна Рада затвердила держбюджет на 2026 рік, залишивши судову систему з тими самими хронічними хворобами та дефіцитом коштів.

Експорт без перешкод: як законопроєкт 14270 захистить українські товари на міжнародному ринку

Законопроєкт передбачає механізми швидкого реагування на дискримінаційні дії інших держав і забезпечення безпечного доступу українських товарів на міжнародні ринки.

Несподіваний маневр: чому два суди по-своєму побачили одну й ту саму ДТП у Києві

Як різні ракурси відеодоказів призвели до протилежних висновків і кардинально змінили юридичну траєкторію справи.

