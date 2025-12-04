  1. В Украине

Подсистема видеоконференцсвязи не будет работать до конца дня — ГП «ИСС»

16:20, 4 декабря 2025
В подсистеме ВКС проводятся срочные внеплановые технические работы.
Подсистема видеоконференцсвязи не будет работать до конца дня — ГП «ИСС»
Фото: sv.ki.court.gov.ua
Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что подсистема видеоконференцсвязи не будет работать до конца дня 4 декабря.

«В связи с необходимостью проведения срочных внеплановых технических работ в подсистеме ВКС, подсистема не будет доступна до конца дня, 04.12.2025 года», — заявили в ГП.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Государственная судебная администрация утвердила новую Концепцию Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), которая предусматривает использование в отдельных процессах искусственного интеллекта — в частности при генерации проектов документов и подборе оптимальной модели рассмотрения дела.

Также мы писали, как подать заявление на видеоприем или рассмотрение документов на сайте ВКЗ или через портал Судебной власти.

