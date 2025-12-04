Подсистема видеоконференцсвязи не будет работать до конца дня — ГП «ИСС»
Государственное предприятие «Информационные судебные системы» сообщило, что подсистема видеоконференцсвязи не будет работать до конца дня 4 декабря.
«В связи с необходимостью проведения срочных внеплановых технических работ в подсистеме ВКС, подсистема не будет доступна до конца дня, 04.12.2025 года», — заявили в ГП.
Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Государственная судебная администрация утвердила новую Концепцию Единой судебной информационно-коммуникационной системы (ЕСИКС), которая предусматривает использование в отдельных процессах искусственного интеллекта — в частности при генерации проектов документов и подборе оптимальной модели рассмотрения дела.
Также мы писали, как подать заявление на видеоприем или рассмотрение документов на сайте ВКЗ или через портал Судебной власти.
