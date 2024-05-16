Суд виніс перший вирок жінці-медсестрі за ухилення від військового обліку після попередження ТЦК

Суд виніс вирок жінці-медику за статтею 337 Кримінального кодексу, яка окремо встановлює відповідальність за ухилення від військового обліку.

Джерело фото: Getty images

Окрім статті 336 Кримінального кодексу, яка регулює ухилення від призову на військову службу під час мобілізації і передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від 3 до 5 років, у КК є також стаття 337, яка передбачає окрему кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку або навчальних (спеціальних) зборів.

Так, ухилення призовника, військовозобов’язаного, резервіста від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК, карається штрафом від 5100 до 8 500 грн або виправними роботами на строк до одного року.

За статтею 337 КК винесено перший, судячи з Реєстру судових рішень, вирок жінці.

Так, 13 травня 2024 року Мукачівський міськрайонний суд Закарпатської області розглянув справу 303/3806/24 стосовно жінки із середньо-спеціальною освітою за напрямком «Медицина», спеціальність «Сестринська справа», яку обвинувачували за ч. 1 ст. 337 КК, тобто ухилення військовозобов`язаної від військового обліку після попередження, зробленого відповідним керівником ТЦК.

Так, 9 квітня 2024 року вона, перебуваючи за адресою проживання, отримала під особистий підпис попередження начальника ТЦК щодо необхідності виконання вимог законодавства щодо військового обліку, надання відомостей щодо стану здоров`я, проходження медичного обстеження ВЛК та повістку про виклик до ТЦК на 10 квітня 2024 року, для проходження медичного огляду ВЛК.

В свою чергу, після отримання попередження вона, будучи належним чином попередженою про кримінальну відповідальність за ухилення від військового обліку, за відсутності поважних причин, не прибула у визначений термін 10 квітня 2024 року до ТЦК.

За таких обставин, як зазначив суд, вона вчинила кримінальне правопорушення (проступок), передбачений ч.1 ст.337 КК.

Обвинувачена свою вину визнала повністю, просила призначити їй покарання у вигляді штрафу.

Суд, вивчивши обвинувальний акт та додані матеріали кримінального провадження, вважає доведеними, зазначені в обвинувальному акті обставини, які підтверджуються наданими стороною обвинувачення доказами та не оспорюються учасниками судового провадження.

Отже, суд визнав жінку винною за ч.1 ст.337 КК, призначивши покарання у виді штрафу 5100 грн.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.