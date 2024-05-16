Суд вынес первый приговор женщине-медсестре за уклонение от военного учета после предупреждения ТЦК

Суд вынес приговор женщине-медику по статье 337 Уголовного кодекса, отдельно устанавливающей ответственность за уклонение от военного учета.

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Кроме статьи 336 Уголовного кодекса, регулирующей уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет, в УК есть также статья 337, предусматривающая отдельную уголовную ответственность за уклонение от военного учета или учебного (специального) собрания.

Так, уклонение призывника, военнообязанного, резервиста от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК, карается штрафом от 5100 до 8500 грн или исправительными работами сроком до одного года.

По статье 337 УК вынесен первый, судя по Реестру судебных решений, приговор женщине.

Так, 13 мая 2024 Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области рассмотрел дело 303/3806/24 в отношении женщины со средне-специальным образованием по направлению «Медицина», специальность «Сестринская дело», которую обвиняли по ч. 1 ст. 337 УК, то есть уклонение военнообязанной от военного учета после предупреждения, сделанного соответствующим руководителем ТЦК.

Так, 9 апреля 2024 года она, находясь по адресу проживания, получила под личную подпись предупреждение начальника ТЦК о необходимости выполнения требований законодательства о военном учете, предоставлении сведений о состоянии здоровья, прохождении медицинского обследования ВЛК и повестке о вызове в ТЦК на 10 апреля 2024, для прохождения медицинского осмотра ВЛК.

В свою очередь, после получения предупреждения она, будучи должным образом предупрежденная об уголовной ответственности за уклонение от военного учета, при отсутствии уважительных причин, не прибыла в определенный срок 10 апреля 2024 года в ТЦК.

В случае, как отметил суд, она совершила уголовное правонарушение (проступок), предусмотренный ч.1 ст.337 УК.

Обвиняемая свою вину признала полностью, просила назначить ей наказание в виде штрафа.

Суд, изучив обвинительный акт и добавленные материалы уголовного производства, считает доказанными, указанные в обвинительном акте обстоятельства, подтверждаемые предоставленными стороной обвинения доказательствами, которые не оспариваются участниками судебного производства.

Следовательно, суд признал женщину виновной по ч.1 ст.337 УК, назначив наказание в виде штрафа 5100 грн.

Автор: Наталя Мамченко

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