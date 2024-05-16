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ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении 25 судей

17:28, 16 мая 2024
Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении 25 судей на должности в местные суды.
ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении 25 судей
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Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 25 судей на должности в местные суды. Соответствующее решение было принято 16 мая на заседание ВРП.

В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не было обнаружено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, что свидетельствовали бы о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.

По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей, отметили в СРП.

Речь идет о судьях:

  1. Килик Марии Петровны – на должность судьи Болеховского городского суда Ивано-Франковской области;
  2. Кузьменко Татьяны Алексеевны – на должность судьи Хозяйственного суда Черниговской области;
  3. Сижук Ольги Владимировны – на должность судьи Черновицкого окружного административного суда;
  4. Грицишиной Ларисы Валерьевны – на должность судьи Деражнянского районного суда Хмельницкой области;
  5. Кочана Андрея Васильевича – на должность судьи Запорожского районного суда Запорожской области;
  6. Дряхлова Евгения Александровича – на должность судьи Крюковского районного суда города Кременчуга Полтавской области;
  7. Жили Натальи Михайловны – на должность судьи Братского районного суда Николаевской области;
  8. Дерепы Екатерины Михайловны – на должность судьи Заводского районного суда города Николаева;
  9. Костюковой Татьяны Валерьевны – на должность судьи Черниговского районного суда Черниговской области;
  10. Самухи Владислава Александровича – на должность судьи Фастовского горрайонного суда в Киевской области;
  11. Вербицкой Марьяны Васильевны – на должность судьи Новоднестровского городского суда Черновицкой области;
  12. Шестернина Виталия Дмитриевича – на должность судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области;
  13. Мороза Игоря Славиковича – на должность судьи Томашпольского районного суда Винницкой области;
  14. Морозовской Оксаны Анатольевны – на должность судьи Миргородского горрайонного суда Полтавской области;
  15. Почкиной Оксаны Николаевны – должность судьи Тростянецкого районного суда Винницкой области;
  16. Серпутька Дмитрия Евгеньевича – на должность судьи Червонозаводского районного суда города Харькова;
  17. Ильевой Людмилы Михайловны – на должность судьи Хозяйственного суда Николаевской области;
  18. Малицкой Ольги Любомировны – на должность судьи Пирятинского районного суда Полтавской области;
  19. Павлюк Ольги Васильевны – на должность судьи Галицкого районного суда Львова;
  20. Кокошка Олега Болеславовича – на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева;
  21. Сингаевской Татьяны Сергеевны – на должность судьи Киевского районного суда Полтавы;
  22. Солоненко Таисии Васильевны – на должность судьи Добровеличковского районного суда Кировоградской области;
  23. Гуртовой Татьяны Ивановны – на должность судьи Печерского районного суда города Киева;
  24. Губара Владимира Евгеньевича – на должность судьи Ковельского горрайонного суда Волынской области;
  25. Синицыной Оксаны Станиславовны – на должность судьи Макаровского районного суда Киевской области.

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