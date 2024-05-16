ВСП внесет Владимиру Зеленскому представление о назначении 25 судей

17:28, 16 мая 2024
Владимиру Зеленскому внесут представление о назначении 25 судей на должности в местные суды.
Высший совет правосудия принял решение о внесении представлений Президенту Украины Владимиру Зеленскому о назначении 25 судей на должности в местные суды. Соответствующее решение было принято 16 мая на заседание ВРП.
В ходе предварительного рассмотрения рекомендаций Высшей квалификационной комиссии судей Украины не было обнаружено сведений, которые не были предметом рассмотрения ВККСУ и которым Комиссия не дала надлежащей оценки в рамках процедуры квалификационного оценивания в отношении кандидатов, что свидетельствовали бы о несоответствии кандидатов критерию добродетели или профессиональной этики.
По результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии Высшим советом правосудия не установлены обстоятельства, которые в соответствии с законом могли бы быть основанием для отказа во внесении Президенту Украины представлений о назначении судей, отметили в СРП.
Речь идет о судьях:
- Килик Марии Петровны – на должность судьи Болеховского городского суда Ивано-Франковской области;
- Кузьменко Татьяны Алексеевны – на должность судьи Хозяйственного суда Черниговской области;
- Сижук Ольги Владимировны – на должность судьи Черновицкого окружного административного суда;
- Грицишиной Ларисы Валерьевны – на должность судьи Деражнянского районного суда Хмельницкой области;
- Кочана Андрея Васильевича – на должность судьи Запорожского районного суда Запорожской области;
- Дряхлова Евгения Александровича – на должность судьи Крюковского районного суда города Кременчуга Полтавской области;
- Жили Натальи Михайловны – на должность судьи Братского районного суда Николаевской области;
- Дерепы Екатерины Михайловны – на должность судьи Заводского районного суда города Николаева;
- Костюковой Татьяны Валерьевны – на должность судьи Черниговского районного суда Черниговской области;
- Самухи Владислава Александровича – на должность судьи Фастовского горрайонного суда в Киевской области;
- Вербицкой Марьяны Васильевны – на должность судьи Новоднестровского городского суда Черновицкой области;
- Шестернина Виталия Дмитриевича – на должность судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области;
- Мороза Игоря Славиковича – на должность судьи Томашпольского районного суда Винницкой области;
- Морозовской Оксаны Анатольевны – на должность судьи Миргородского горрайонного суда Полтавской области;
- Почкиной Оксаны Николаевны – должность судьи Тростянецкого районного суда Винницкой области;
- Серпутька Дмитрия Евгеньевича – на должность судьи Червонозаводского районного суда города Харькова;
- Ильевой Людмилы Михайловны – на должность судьи Хозяйственного суда Николаевской области;
- Малицкой Ольги Любомировны – на должность судьи Пирятинского районного суда Полтавской области;
- Павлюк Ольги Васильевны – на должность судьи Галицкого районного суда Львова;
- Кокошка Олега Болеславовича – на должность судьи Голосеевского районного суда города Киева;
- Сингаевской Татьяны Сергеевны – на должность судьи Киевского районного суда Полтавы;
- Солоненко Таисии Васильевны – на должность судьи Добровеличковского районного суда Кировоградской области;
- Гуртовой Татьяны Ивановны – на должность судьи Печерского районного суда города Киева;
- Губара Владимира Евгеньевича – на должность судьи Ковельского горрайонного суда Волынской области;
- Синицыной Оксаны Станиславовны – на должность судьи Макаровского районного суда Киевской области.
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