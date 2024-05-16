ВРП внесе Володимиру Зеленському подання про призначення 25 суддів

Володимиру Зеленському внесуть подання про призначення 25 суддів на посади до місцевих судів.

Вища рада правосуддя ухвалила рішення про внесення подань Президентові України Володимиру Зеленському про призначення 25 суддів на посади до місцевих судів. Відновідне рішення було ухвалене 16 травня на засідання ВРП.

Під час попереднього розгляду рекомендацій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України не було виявлено відомостей, які не були предметом розгляду ВККСУ та яким Комісія не дала належної оцінки у межах процедури кваліфікаційного оцінювання стосовно кандидатів, що свідчили б про невідповідність кандидатів критерію доброчесності чи професійної етики.

За результатами розгляду рекомендацій Комісії Вищою радою правосуддя не встановлено обставин, які відповідно до закону могли б бути підставою для відмови у внесенні Президентові України подань про призначення суддів, зауважили у ВРП.

Мова йде про суддів:

Кілик Марії Петрівни – на посаду судді Болехівського міського суду Івано-Франківської області; Кузьменко Тетяни Олексіївни – на посаду судді Господарського суду Чернігівської області; Сіжук Ольги Володимирівни – на посаду судді Чернівецького окружного адміністративного суду; Грицишиної Лариси Валеріївни – на посаду судді Деражнянського районного суду Хмельницької області; Качана Андрія Васильовича – на посаду судді Запорізького районного суду Запорізької області; Дряхлова Євгенія Олександровича – на посаду судді Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області; Жили Наталі Михайлівни – на посаду судді Братського районного суду Миколаївської області; Дерепи Катерини Михайлівни – на посаду судді Заводського районного суду міста Миколаєва; Костюкової Тетяни Валеріївни – на посаду судді Чернігівського районного суду Чернігівської області; Самухи Владислава Олександровича – на посаду судді Фастівського міськрайонного суду Київської області; Вербіцької Мар’яни Василівни – на посаду судді Новодністровського міського суду Чернівецької області; Шестерніна Віталія Дмитровича – на посаду судді Луцького міськрайонного суду Волинської області; Мороза Ігоря Славіковича – на посаду судді Томашпільського районного суду Вінницької області; Морозовської Оксани Анатоліївни – на посаду судді Миргородського міськрайонного суду Полтавської області; Почкіної Оксани Миколаївни – на посаду судді Тростянецького районного суду Вінницької області; Серпутька Дмитра Євгеновича – на посаду судді Червонозаводського районного суду міста Харкова; Ільєвої Людмили Михайлівни – на посаду судді Господарського суду Миколаївської області; Малицької Ольги Любомирівни – на посаду судді Пирятинського районного суду Полтавської області; Павлюк Ольги Василівни – на посаду судді Галицького районного суду міста Львова; Кокошка Олега Болеславовича – на посаду судді Голосіївського районного суду міста Києва; Сингаївської Тетяни Сергіївни – на посаду судді Київського районного суду міста Полтави; Солоненко Таїсії Василівни – на посаду судді Добровеличківського районного суду Кіровоградської області; Гуртової Тетяни Іванівни – на посаду судді Печерського районного суду міста Києва; Губара Володимира Євгенійовича – на посаду судді Ковельського міськрайонного суду Волинської області; Сініциної Оксани Станіславівни – на посаду судді Макарівського районного суду Київської області.

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