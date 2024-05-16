Пограничники показали видео жестоких боев за Волчанск

В четверг, 16 мая, Государственная пограничная служба обнародовала кадры боев в окрестностях Волчанска Харьковской области.
Отмечается, что пограничники в составе Сил обороны сражаются с врагом на этом направлении.
На видео видно, как украинские защитники прорываются на усиление к собратьям, несмотря на плотный огонь противника.
Ранее сообщалось, что в окрестностях Волчанска военному спасло жизнь удостоверение пограничника.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.