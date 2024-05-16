На столичной Оболони во время семейной ссоры мужчина нанес брату несколько ножевых ранений

Полиция задержала мужчину, который убил своего брата на Оболони.

Источник фото: kyiv.npu.gov.ua

В Оболонском районе Киева правоохранители задержали мужчину за убийство своего брата. Полиция получила сообщение от женщины о том, что у подъезда одного из домов района лежит мужчина с признаками насильственной смерти. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила, что погибший попал в конфликт с братом во время застолья. Злоумышленник нанес брату несколько ножевых ранений, от которых тот скончался. Об этом сообщила полиция Киева.

Чтобы скрыть преступление, он вытащил тело на улицу и оттер следы крови. Во время общения с правоохранителями он отрицал свою причастность к происшествию, но доказательства, собранные полицией, свидетельствовали о его вине. Злоумышленника задержали и сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. По этой статье Уголовного кодекса Украины ему грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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