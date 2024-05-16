На столичній Оболоні під час сімейної сварки чоловік завдав братові кілька ножових поранень

Поліція затримала чоловіка, який вбив свого брата на Оболоні.

Джерело фото: kyiv.npu.gov.ua

У Оболонському районі Києва правоохоронці затримали чоловіка за вбивство свого брата. Поліція отримала повідомлення від жінки про те, що біля під’їзду одного з будинків району лежить чоловік з ознаками насильницької смерті. На місце пригоди виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що загиблий потрапив у конфлікт з братом під час застілля. Зловмисник завдав братові кілька ножових поранень, від яких той помер. Про це повідомила поліція Києва.

Щоб приховати злочин, він витягнув тіло на вулицю та відтер сліди крові. Під час спілкування з правоохоронцями він заперечував свою причетність до події, але докази, зібрані поліцією, свідчили про його вину. Зловмисника затримали і повідомили про підозру у вчиненні умисного вбивства.

Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. За цим статтею Кримінального кодексу України йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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