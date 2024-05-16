На Волині викрили військового та співробітників ТЦК, які за $3000 знімали з розшуку ухилянтів

Організатора схеми та двох його спільників затримали під час передачі чергового траншу неправомірної вигоди.

На Волині поліція викрила групу осіб, які організували корупційну схему вимагання від чоловіків призовного віку грошей. Серед фігурантів — заступник командира взводу однієї з військових частин та службові особи обласного й міського територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, передає Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Фігуранти, користуючись службовим становищем, обіцяли допомогти зняти з розшуку військовозобовʼязаних, які після отримання повісток не з’явилися до ТЦК та СП — це давало змогу останнім ухилитися від призову на військову службу до ЗСУ та уникнути відповідальності.

15 травня поліцейські затримали організатора схеми та двох його спільників під час передачі чергового траншу неправомірної вигоди у розмірі 3000 доларів. Загалом правоохоронці задокументовали отримання учасниками групи 6000 доларів хабаря.

У ході проведення обшуків за місцями роботи та проживання фігурантів вилучили гроші, мобільні телефони, флеш-накопичувачі інформації, службову документацію ТЦК та СП, а також «чорнові» записи.

Працівнику воєнної частини та двом співробітникам територіальних центрів комплектування, залежно від їхньої рольової участі у злочинній діяльності, повідомлено про підозри.

Слідство триває. Наразі вирішується питання про обрання фігурантам запобіжних заходів.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

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