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Суд підтримав збільшення суми акцизного податку на спирт на понад 500 млн гривень

23:13, 16 травня 2024
Суд касаційної інстанції підтримав позицію податківців щодо правомірності збільшення суми грошового зобов`язання з акцизного податку на спирт.
Суд підтримав збільшення суми акцизного податку на спирт на понад 500 млн гривень
Джерело фото: kyiv.tax.gov.ua
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Суд касаційної інстанції підтримав рішення щодо збільшення суми грошового зобов'язання з акцизного податку на спирт на суму 524,9 млн гривень, виносивши відповідне рішення у справі № 440/907/23. Регулятори підтвердили позицію контролюючого органу щодо правомірності цього рішення. Про це повідомила Державна податкова служба України.

Судді колегії згодилися з аргументами судів, що передача спирту з акцизного складу для промислової переробки є об'єктом оподаткування за правилом статті 213.1.2 Податкового кодексу України. Вони визнали, що вимога щодо внесення суб'єкта господарювання до Електронного реєстру є обов'язковою, якщо підприємство користується пільгою щодо ставки податку 0 грн. за 1 літр спирту.

Зазначено, що від 17 червня 2022 року така умова стала обов'язковою для використання пільги, встановленої Податковим кодексом України. Касаційний адміністративний суд підтвердив, що ця вимога є обов'язковою для суб'єктів господарювання, які здійснюють передачу підакцизних товарів для власного споживання, промислової переробки та інших цілей.

Таким чином, у зазначеній справі суд підтримав рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 15 травня 2023 року та постанову Другого апеляційного адміністративного суду від 31 жовтня 2023 року.

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