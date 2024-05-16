Практика судів
  1. В Україні

На що треба звернути увагу, здаючи речі до хімчистки: поради Держпродспоживслужби

21:11, 16 травня 2024
У Держпродспоживслужбі зазначили, що приймаючи річ в хімчистку, суб’єкт господарювання зобов'язаний видати документ - квитанцію, яка є Вашим договором з підприємством побутового обслуговування.
На що треба звернути увагу, здаючи речі до хімчистки: поради Держпродспоживслужби
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, на що треба звернути увагу, здаючи речі до хімчистки.

Правилами побутового обслуговування населення передбачено, що під час приймання виробу до хімічного чищення виконавець оглядає кожний виріб у присутності споживача для визначення можливості його обробки, встановлення ступеня зносу, виявлення наявних дефектів (плям), що не видаляються під час хімічного чищення, тощо. Виконавець зобов’язаний:

- попередити споживача про можливу усадку виробу і проявлення після обробки прихованих дефектів;

- відпороти фурнітуру та матеріали оздоблення, якщо виникають сумніви щодо збереження їх якості після обробки;

- проводити маркування виробу шляхом нанесення (прикріплення) позначки.

Приймаючи річ в хімчистку, суб’єкт господарювання зобов'язаний видати документ - квитанцію, яка є Вашим договором з підприємством побутового обслуговування.

Перш, ніж підписувати видану квитанцію, варто уважно вивчіть її зміст і звернути увагу на наявність такої інформації:

- найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання;

- прізвище, ініціали, адреса і телефон замовника;

- вид послуги (роботи);

- найменування виробу, його колір, склад, комплектність, фурнітура,

- ступінь зносу виробу;

- дата прийому замовлення і термін його виконання;

- вартість послуги.

При оформленні замовлення замовник своїм підписом підтверджує згоду щодо вартості виробу, відсотку зносу, виду обробки, наявних дефектів, а також ознайомлення його про можливість проявлення прихованих дефектів та усадки виробу після обробки.

Уважність замовника і виконавця послуг при прийманні речей у хімчистку мінімізує вірогідність виникнення неприємних ситуацій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розгляд ТЦК справи про адмінправопорушення за відсутності особи, яку належним чином не повідомили про дату розгляду, є безумовною підставою для скасування постанови про притягнення до відповідальності – суд

Апеляційний адмінсуд скасував штраф від ТЦК, оскільки ТЦК не зміг довести факт належного повідомлення чоловіка про розгляд справи за статтями 210 та 210-1 КУпАП.

Виплата одноразової грошової допомоги матерям загиблих поліцейських залежить від того, як швидко Кабмін оновлює Перелік територій, де ведуться бойові дії

Сама собою загибель поліцейського від поранення під час війни не є підставою для виплати матері одноразової грошової допомоги, адже, на думку Верховного Суду, ця виплата залежать також і від того, чи внесена територія, де відбулася загибель до Переліку територій, на яких ведуться бойові дії.

Право на відстрочку можна реалізувати лише до моменту набуття статусу військовослужбовця – Верховний Суд

Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване шляхом активних дій та оформлення цієї відстрочки уповноваженим органом – зокрема, ТЦК.

Володимир Зеленський ветував закон, яким депутати пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

Президент зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».

Суд виніс перший вирок жінці-медсестрі за ухилення від військового обліку після попередження ТЦК

Суд виніс вирок жінці-медику за статтею 337 Кримінального кодексу, яка окремо встановлює відповідальність за ухилення від військового обліку.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Обідіна
    Олена Обідіна
    суддя Полтавського апеляційного суду
  • Світлана Гушилик
    Світлана Гушилик
    суддя Господарського суду Чернівецької області
  • Олександр Журибеда
    Олександр Журибеда
    заступник голови Святошинського районного суду міста Києва