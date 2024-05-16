На що треба звернути увагу, здаючи речі до хімчистки: поради Держпродспоживслужби

У Держпродспоживслужбі зазначили, що приймаючи річ в хімчистку, суб’єкт господарювання зобов'язаний видати документ - квитанцію, яка є Вашим договором з підприємством побутового обслуговування.

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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів нагадала, на що треба звернути увагу, здаючи речі до хімчистки.

Правилами побутового обслуговування населення передбачено, що під час приймання виробу до хімічного чищення виконавець оглядає кожний виріб у присутності споживача для визначення можливості його обробки, встановлення ступеня зносу, виявлення наявних дефектів (плям), що не видаляються під час хімічного чищення, тощо. Виконавець зобов’язаний:

- попередити споживача про можливу усадку виробу і проявлення після обробки прихованих дефектів;

- відпороти фурнітуру та матеріали оздоблення, якщо виникають сумніви щодо збереження їх якості після обробки;

- проводити маркування виробу шляхом нанесення (прикріплення) позначки.

Приймаючи річ в хімчистку, суб’єкт господарювання зобов'язаний видати документ - квитанцію, яка є Вашим договором з підприємством побутового обслуговування.

Перш, ніж підписувати видану квитанцію, варто уважно вивчіть її зміст і звернути увагу на наявність такої інформації:

- найменування та місцезнаходження суб'єкта господарювання;

- прізвище, ініціали, адреса і телефон замовника;

- вид послуги (роботи);

- найменування виробу, його колір, склад, комплектність, фурнітура,

- ступінь зносу виробу;

- дата прийому замовлення і термін його виконання;

- вартість послуги.

При оформленні замовлення замовник своїм підписом підтверджує згоду щодо вартості виробу, відсотку зносу, виду обробки, наявних дефектів, а також ознайомлення його про можливість проявлення прихованих дефектів та усадки виробу після обробки.

Уважність замовника і виконавця послуг при прийманні речей у хімчистку мінімізує вірогідність виникнення неприємних ситуацій.

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