На что нужно обратить внимание, сдавая вещи в химчистку: советы Госпродпотребслужбы

В Госпродпотребслужбе отметили, что принимая вещь в химчистку, предприятие обязано выдать документ - квитанцию, которая является договором с предприятием бытового обслуживания.

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Государственная служба Украины по безопасности безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей напомнила, на что нужно обратить внимание, сдавая вещи в химчистку.

Правилами бытового обслуживания населения предусмотрено, что при приемке изделия к химической чистке исполнитель осматривает каждое изделие в присутствии потребителя для определения возможности его обработки, установления степени износа, выявления имеющихся дефектов (пятен), которые не удаляются во время химической чистки и т.д. Исполнитель обязан:

- предупредить потребителя о возможной усадке изделия и проявлении после обработки скрытых дефектов;

- отпоры фурнитуры и отделочные материалы, если возникают сомнения относительно сохранения их качества после обработки;

- производить маркировку изделия путем нанесения (прикрепления) отметки.

Принимая вещь в химчистку, предприятие обязано выдать документ - квитанцию, которая является Вашим договором с предприятием бытового обслуживания.

Прежде чем подписывать выданную квитанцию, следует внимательно изучить ее содержание и обратить внимание на наличие такой информации:

- наименование и местонахождение предприятия;

- фамилия, инициалы, адрес и телефон заказчика;

- вид услуги (работы);

- наименование изделия, его цвет, состав, комплектность, фурнитура,

- степень износа изделия;

- дата приема заказа и срок его выполнения;

- стоимость услуги.

При оформлении заказа заказчик своей подписью подтверждает согласие на стоимость изделия, процент износа, вид обработки, имеющиеся дефекты, а также ознакомление его о возможности проявления скрытых дефектов и усадки изделия после обработки.

Внимательность заказчика и исполнителя услуг при приеме вещей в химчистку минимизирует возможность возникновения неприятных ситуаций.

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