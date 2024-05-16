Facebook и Instagram грозит расследование ЕС относительно рисков для безопасности детей

Еврокомиссия начала расследование в отношении Facebook и Instagram на доступ детям к недопустимому контенту.

Регуляторные органы ЕС заявили, что будут проводить расследование в отношении социальных сетей Facebook и Instagram относительно возможных нарушений правил онлайн-контента и безопасности детей. ЕС угрожает компаниям большими штрафами. Об этом сообщает Reuters.

Согласно новому Закону Европейского Союза о цифровых услугах (DSA), который вступил в силу в прошлом году, технические компании обязаны больше внимания уделять борьбе с незаконным и вредным содержанием на своих платформах.

Европейская комиссия решила начать углубленное расследование в отношении Facebook и Instagram из-за беспокойства, что эти платформы могут не должным образом учитывать риски для детей. Meta, владелец обеих социальных сетей, уже предоставил отчет об оценке рисков в сентябре.

В заявлении исполнительного органа ЕС говорится о том, что существующие системы Facebook и Instagram, включая их алгоритмы, могут способствовать формированию поведенческих зависимостей среди детей и создавать риски, включая доступ к недопустимому контенту.

Представители Meta заявили, что уже имеют ряд инструментов онлайн-защиты для детей и молодежи. Компания подчеркнула свою готовность поделиться деталями своей работы с Европейской комиссией.

Отмечается, что Meta уже находится под прицелом ЕС из-за вопроса дезинформации в сети, что стало ключевой проблемой перед выборами в Европарламент в следующем месяце. Нарушение Закона о цифровых услугах может привести к существенным штрафам, которые могут составлять до 6% годового мирового оборота компании.

Ранее Еврокомиссия начала расследование в отношении Facebook и Instagram из-за российской дезинформации.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ЕС накануне выборов запросил у Meta информацию об алгоритмах Facebook, по которым он применяет «теневой бан».

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