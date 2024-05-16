В Киеве и части областей вечером вернутся стабилизационные отключения света

С 16:00 по указанию Укрэнерго снова будут действовать графики стабилизационных отключений.

Вечером 16 мая 2024 года с 16:00 в Киеве и области энергетики снова применили стабилизационные отключения электроэнергии. Также отключения света запланированы в столице, Киевской, Одесской, Донецкой и Днепровской областях.

«К сожалению, ситуация в энергосистеме остается тяжелой. С 16:00 по указанию Укрэнерго снова применяются графики стабилизационных отключений", - сообщили в ДТЭК.

Как мы писали, в Киеве 16 мая нет света, а узнать о графиках на сайте YASNO невозможно, потому что сайт не работает.

Напомним, в Киеве теперь в случае применения графиков отключения света будет шесть групп потребителей, а не три, как было раньше.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.