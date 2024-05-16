Відключення світла в Києві: дізнатись про графіки на сайті YASNO неможливо, тому що сайт не працює

16 травня в Києві немає світла, інформація про графіки відсутня.

Як ми писали, в Києві 16 травня немає світла. Чіткої інформації про графіки відключень теж немає. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що дізнатись про час відключення можна сайті YASNO, але сайт не працює.

"Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож Укренерго розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00.

У разі перевищення цих лімітів будуть застосовуватися стабілізаційні відключення (тобто графіки). Додатково про застосування графіків поінформують ОСР та ми. Дізнатися графіки для Києва, Дніпра та області можна на сайті YASNO", - повідомив він у Фейсбук.

Зазначимо, що на сайті ДТЕК Київські електромережі також відсутня інформація, коли та на який період відключають світло у Києві.

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