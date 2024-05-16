Відключення світла в Києві: дізнатись про графіки на сайті YASNO неможливо, тому що сайт не працює

Як ми писали, в Києві 16 травня немає світла. Чіткої інформації про графіки відключень теж немає. Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко зазначив, що дізнатись про час відключення можна сайті YASNO, але сайт не працює.
"Сьогоднішній досвід показує необхідність впровадження графіків. Тож Укренерго розрахувало та довело ОСР ліміти споживання на завтра з 00:00 до 9:00 та з 16:00 до 00:00.
Зазначимо, що на сайті ДТЕК Київські електромережі також відсутня інформація, коли та на який період відключають світло у Києві.
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