Отключение света в Киеве: узнать о графиках на сайте YASNO невозможно, потому что сайт не работает

16 мая в Киеве нет света, информация о графиках отсутствует.

Как мы писали, в Киеве 16 мая нет света. Четкой информации о графиках отключений тоже нет. Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко отметил, что узнать время отключения можно на сайте YASNO, но он не работает.

"Сегодняшний опыт показывает необходимость внедрения графиков. Поэтому Укрэнерго рассчитало и доказало ОСР лимиты потребления на завтра с 00:00 до 9:00 и с 16:00 до 00:00".

При превышении этих лимитов будут применяться стабилизационные отключения (т.е. графики)

Дополнительно о применении графиков информируют ОСР и мы. Узнать графики для Киева, Днепра и области можно на сайте YASNO", - сообщил он.

Отметим, что на сайте ДТЭК Киевские электросети также отсутствует информация, когда и на какой период отключают свет в Киеве.

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