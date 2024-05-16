Киев отключают от света, графики отключений неизвестны

На сайте ДТЭК Киевские электросети отсутствует информация, когда и на какой период отключают свет в Киеве.

В Киеве 16 мая нет света во многих районах. На сайте ДТЭК Киевские электросети указано, что в столице происходят ограничения электроснабжения согласно стабилизационным графикам по распоряжению НЭК Укрэнерго. При этом никакой информации о графиках нет.

Отметим, что еще 15 мая в Укрэнерго предупреждали, что отключения света в Киеве возможны с 00:00 до 09:00 и с 16:00 до 00:00.

При этом в YASNO отмечают, что в новом графике промежутки 2-4-3 часа, а не 2-3-4 часа, как это было раньше.

Напомним, что в "Укрэнерго" причиной называют последствия предварительных обстрелов объектов энергосистемы.

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