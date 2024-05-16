Графики отключения электроэнергии введены по всей территории Украины, - Укрэнерго

16 мая во всех областях действуют почасовые отключения света.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В четверг, 16 мая, во всех областях введены почасовые графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.

По информации Укрэнерго, с 00.00 и в течение суток 16 мая будут действовать графики почасовых отключений света для бытовых и промышленных потребителей.

Причина – увеличение потребления электроэнергии при похолодании.

Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак по украинской энергосистеме с 22 марта, отмечают в Укрэнерго.

Диспетчерский центр Укрэнерго уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.

Следует отметить, что четкие графики для каждой области не разработаны.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.