Графики отключения электроэнергии введены по всей территории Украины, - Укрэнерго

В четверг, 16 мая, во всех областях введены почасовые графики отключения света. Об этом сообщает Укрэнерго.
По информации Укрэнерго, с 00.00 и в течение суток 16 мая будут действовать графики почасовых отключений света для бытовых и промышленных потребителей.
Причина – увеличение потребления электроэнергии при похолодании.
Мощностей украинских электростанций недостаточно из-за последствий пяти ракетно-дроновых атак по украинской энергосистеме с 22 марта, отмечают в Укрэнерго.
Диспетчерский центр Укрэнерго уже довел до облэнерго лимиты потребления для каждого региона.
Следует отметить, что четкие графики для каждой области не разработаны.
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