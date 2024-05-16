За 6-7 тысяч долларов отправлял уклонистов в Венгрию: на Закарпатье будут судить переправщика

У злоумышленника арестован автомобиль BMW X7, который мужчина использовал в противоправной деятельности, а также его имущество.

На Закарпатье правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении жителя Мукачево по факту незаконной переправки группы лиц через государственную границу по корыстным мотивам. Об этом сообщила Закарпатская областная прокуратура.

Правоохранители установили причастность мужчины к механизму незаконной переправки военнообязанных мужчин в Венгрию. Вместе с сообщниками, личности которых устанавливают, он находил «клиентов» и договаривался обо всех деталях дальнейшего незаконного маршрута.

Мужчин переправляли в Венгрию в группе, средняя стоимость «путешествия» составляла 6-7 тысяч долларов США с человека.

В конце февраля этого года пограничники Мукачевского отряда обнаружили в Хустском районе четырех мужчин, которые планировали в обход пунктов пропуска добраться до территории стран ЕС. Было установлено, что организацией их переправки занимался обвиняемый мукачевец.

В рамках уголовного производства арестован автомобиль BMW X7, который мужчина использовал в противоправной деятельности, а также имущество последнего – жилой дом и земельный участок под ним.

Обвинительный акт направлен в Мукачевский горрайонный суд.

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