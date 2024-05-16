Во Львове 40-летняя женщина родила 11-го ребенка

На свет появился мальчик.

Во Львове 40-летняя женщина Галина Цыбак родила 11-го ребенка - мальчика весом 4,150 килограмма. Об этом сообщается на странице Львовской областной клинической больницы в Facebook.

По словам акушера-гинеколога, роды прошли без осложнений. Это третий сын у Галины.

"Самой старшей дочери 20 лет, а самому маленькому мальчику несколько дней от рождения. Это наш третий мальчик, еще есть в семье 8 девочек. Наша семья самая большая в селе Вовче - 11 детей", - рассказала женщина.

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