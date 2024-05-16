Обещал договориться с ВВК о справке о непригодности к военной службе: разоблачен делец

Правоохранители установили причастность харьковчанина к противоправной схеме подготовки и выдачи мужчинам призывного возраста документов с фальшивыми диагнозами.

В Харькове правоохранители сообщили о подозрении 56-летнему мужчине по факту получения неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, совмещенного с вымогательством.

Как сообщила Харьковская областная прокуратура, правоохранители установили причастность харьковчанина к противоправной схеме подготовки и выдачи мужчинам призывного возраста документов с фальшивыми диагнозами.

По данным следствия, официально нигде не работающий житель Харькова брал деньги с военнообязанных за «помощь» в уклонении от призыва. Делок обещал «договориться» с сотрудниками военно-врачебной комиссии по изготовлению справки о непригодности к прохождению военной службы. Оплату за свои «услуги» мужчина требовал переводить на банковскую карту.

Подозреваемый отмечал, что процесс ускорения оформления медицинской документации продлится около двух месяцев, а также уверял, что с этой справкой военнообязанный сможет беспрепятственно уехать за границу.

14 мая этого года при получении очередной из частей суммы оплаты «услуг» в размере 3500 долларов США от одного из «клиентов» дельца были задержаны. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Устанавливается полный круг лиц, причастных к указанной схеме, «клиентов», воспользовавшихся «услугами» дельца, а также точная сумма, которую он брал за свои «услуги».

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