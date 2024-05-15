рф снова готовится направить военную технику в Беларусь

Белорусская железная дорога снова готовится к приему российских военных эшелонов с военной техникой, боеприпасами и личным составом.

россия вероятно снова планирует перебросить свою военную технику в Беларусь. К приему эшелонов уже готовятся "Белорусская железная дорога". Об этом сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

Как сообщается, железная дорога готовится к приему российских военных эшелонов с военной техникой, боеприпасами и личным составом вс рф. Уже принимаются меры по обеспечению секретности этих военных перевозок.

Кроме того, в Беларусь могут направить эшелоны с территорий, которые временно находятся под оккупацией.

Ранее мы писали, что Беларусь проверит носители тактического ядерного оружия.

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