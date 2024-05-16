Мужчина, который до смерти забил свою сожительницу монтировкой, предстал перед судом

При употреблении алкоголя между сожителями возник конфликт, который закончился убийством.

Фото иллюстративное, источник фото: allkharkov.ua

В Киевской области суд признал виновным мужчину в убийстве своей сожительницы. Об этом сообщила Киевская областная прокуратура.

Злоумышленнику назначено наказание – 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что в октябре 2022 года в одном из частных домов Броварского района при употреблении алкоголя между сожителями возник конфликт. Осужденный схватил металлическую монтировку и нанес потерпевшей 4 удара по голове. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления.

До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

Ранее сообщалось, что в Одессе мужчина убил 16-летнего подростка за отказ закурить.

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