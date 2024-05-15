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Аварийные отключения света применили во всех регионах Украины, — Укрэнерго

20:11, 15 мая 2024
Графики отключений 16 мая будут действовать целый день.
Аварийные отключения света применили во всех регионах Украины, — Укрэнерго
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В "Укрэнерго" сообщили, что сегодня, 15 мая, с 19:25 до 22:00 введены контролируемые аварийные отключения для промышленных и бытовых потребителей во всех областях Украины.

Причина ограничений – увеличение потребления электроэнергии при похолодании.

Отмечается, что с 00:00 и 16 мая по всей Украине для бытовых и промышленных потребителей будут действовать плановые ограничения - графики почасовых отключений.

"Это поможет сделать контролируемые отключения более предполагаемыми для потребителей, а работу энергосистемы более безопасной", - сказали в Укрэнерго.

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