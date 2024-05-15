Аварійні відключення світла застосували в усіх регіонах України, — Укренерго

Графіки відключень 16 травня будуть діяти цілий день.

В "Укренерго" повідомили, що сьогодні, 15 травня, з 19:25 до 22:00 запроваджено контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх областях України.

Причина обмежень – збільшення споживання електроенергії під час похолодання.

Зазначається, що з 00:00 та впродовж доби 16 травня по всій Україні для побутових та промислових споживачів будуть діяти планові обмеження - графіки погодинних відключень.

"Це допоможе зробити контрольовані відключення більш передбачуваними для споживачів, а роботу енергосистеми більш безпечною", - сказали в Укренерго.

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