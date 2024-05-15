Набрав чинності закон, який врегулював питання гарантій прав працівників при зміні власника бізнесу

Законом передбачається визначення і процедура правонаступництва у трудових відносинах.

У середу, 15 травня, набрав чинності Закон України «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо правонаступництва у трудових відносинах» (законопроект №8244). Про це повідомила Державна служба України з питань праці.

Основні положення нововведень:

- Законом передбачається визначення і процедура правонаступництва у трудових відносинах.

- Надано тлумачення понять у розумінні КЗпП України таких як «передача суб’єкта господарювання», «відчужувач», «набувач».

- При передачі суб’єкта господарювання трудові відносини працівників продовжуються із набувачем. Права і обов’язки за трудовими договорами між працівниками і відчужувачем, що існували, переходять до набувача.

- При передачі суб’єкта господарювання статус і функції виборного органу первинної профспілкової організації зберігаються на тих же самих умовах і підлягають виконанню тих же самих умов, які існували до переходу прав і обов'язків від відчужувача до набувача.

- Відчужувач та набувач зобов’язані не пізніше 10 робочих днів до передачі суб'єкта господарювання повідомити виборний орган первинної профспілкової організації про:

▪ дату або орієнтовну дату передачі суб’єкта господарювання;

▪ причини передачі суб’єкта господарювання;

▪ правові, економічні та соціальні наслідки передачі суб’єкта господарювання для працівників;

▪ будь-які заходи, передбачені стосовно працівників.

Про зміни істотних умов праці, спричинених передачею суб’єкта господарювання, працівника слід повідомити не пізніше ніж за два місяці.

У разі звільнення працівника через зміну істотних умов трудового договору на шкоду працівникові роботодавець вважається таким, що несе відповідальність за завершення трудового договору або трудових відносин.

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