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Вступил в силу закон, который урегулировал вопросы гарантий прав работников при смене собственника бизнеса

20:08, 15 мая 2024
Законом предусматривается определение и процедура правопреемства в трудовых отношениях.
Вступил в силу закон, который урегулировал вопросы гарантий прав работников при смене собственника бизнеса
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В среду, 15 мая, вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о правопреемстве в трудовых отношениях» (законопроект №8244). Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Основные положения новшеств:

- Законом предусматривается определение и процедура правопреемства в трудовых отношениях.

- Дано толкование понятий в понимании КЗоТ Украины таких как «передача субъекта хозяйствования», «отчуждатель», «приобретатель».

- При передаче предприятия трудовые отношения работников продолжаются с приобретателем. Права и обязанности по трудовым договорам между работниками и существовавшим отчужителем переходят к приобретателю.

- При передаче субъекта хозяйствования статус и функции выборного органа первичной профсоюзной организации сохраняются на тех же условиях и подлежат выполнению тех же условий, которые существовали до перехода прав и обязанностей от отчуждателя к приобретателю.

- отчуждатель и приобретатель обязаны не позднее 10 рабочих дней до передачи субъекта хозяйствования уведомить выборный орган первичной профсоюзной организации о:

▪ дату или ориентировочную дату передачи предприятия;

▪ причины передачи предприятия;

▪ правовые, экономические и социальные последствия передачи предприятия для работников;

▪ любые меры, предусмотренные в отношении работников.

Об изменениях существенных условий труда, вызванных передачей субъекта хозяйствования, работник должен сообщить не позднее чем за два месяца.

В случае увольнения работника из-за изменения существенных условий трудового договора в ущерб работнику работодатель считается несущим ответственность за завершение трудового договора или трудовых отношений.

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