Вступил в силу закон, который урегулировал вопросы гарантий прав работников при смене собственника бизнеса

Законом предусматривается определение и процедура правопреемства в трудовых отношениях.

В среду, 15 мая, вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины о правопреемстве в трудовых отношениях» (законопроект №8244). Об этом сообщила Государственная служба Украины по вопросам труда.

Основные положения новшеств:

- Законом предусматривается определение и процедура правопреемства в трудовых отношениях.

- Дано толкование понятий в понимании КЗоТ Украины таких как «передача субъекта хозяйствования», «отчуждатель», «приобретатель».

- При передаче предприятия трудовые отношения работников продолжаются с приобретателем. Права и обязанности по трудовым договорам между работниками и существовавшим отчужителем переходят к приобретателю.

- При передаче субъекта хозяйствования статус и функции выборного органа первичной профсоюзной организации сохраняются на тех же условиях и подлежат выполнению тех же условий, которые существовали до перехода прав и обязанностей от отчуждателя к приобретателю.

- отчуждатель и приобретатель обязаны не позднее 10 рабочих дней до передачи субъекта хозяйствования уведомить выборный орган первичной профсоюзной организации о:

▪ дату или ориентировочную дату передачи предприятия;

▪ причины передачи предприятия;

▪ правовые, экономические и социальные последствия передачи предприятия для работников;

▪ любые меры, предусмотренные в отношении работников.

Об изменениях существенных условий труда, вызванных передачей субъекта хозяйствования, работник должен сообщить не позднее чем за два месяца.

В случае увольнения работника из-за изменения существенных условий трудового договора в ущерб работнику работодатель считается несущим ответственность за завершение трудового договора или трудовых отношений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.