В Киеве и четырех областях вводятся экстренные отключения света

Кроме столицы, речь идет о Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях.

15 мая в Киеве и в четырех областях ввели экстренные отключения света. Речь идет о Киевской, Днепропетровской, Донецкой и Одесской областях. Причина – тяжелая ситуация в энергосистеме, вызванная российскими обстрелами. Об этом сообщает ДТЭК.

"Чрезвычайно тяжелая ситуация в энергосистеме продолжается. Поэтому по указанию "Укрэнерго" применяются экстренные отключения", - сообщили в ДТЭК.

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