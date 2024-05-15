У Києві та чотирьох областях вводяться екстрені відключення світла

Крім столиці, йдеться про Київську, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області.

15 травня у Києві та ще чотирьох областях ввели екстрені відключення світла. Йдеться про Київську, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області. Причина - важка ситуація в енергосистемі, спричинена російськими обстрілами. Про це повідомляє ДТЕК.

"Надзвичайно важка ситуація в енергосистемі триває. Тому за вказівкою "Укренерго", застосовуються екстрені відключення", - повідомили у ДТЕК.

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