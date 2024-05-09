В Одессе мужчина убил 16-летнего подростка за отказ закурить

Полицейские оперативно задержали 24-летнего злоумышленника.

Источник фото: od.npu.gov.ua

В Одессе 16-летний подросток был убит после того, как отказался дать закурить. По данным Главного управления Национальной полиции в Одесской области, преступление совершил 24-летний мужчина, которому уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве.

Происшествие случилось 6 апреля вечером на улице Варненской, когда двое несовершеннолетних сверстников спешно шли домой. По дороге их остановили два молодых человека, которые сидели на скамейке возле детской площадки и пригласили закурить. Подростки отказались, что повлекло словесную перепалку и потасовку.

Один из нападавших избил одного из подростков, а второй, во время схватки, ударил его ножом в грудь. Когда избитый парень вернулся, его друг лежал на земле в крови, а нападавшие уже исчезли. Вскоре подросток скончался от полученных травм.

Полиция оперативно задержала 24-летнего жителя Харькова, который признал свою причастность к преступлению. Злоумышленнику уже сообщено о подозрении в умышленном убийстве, за которое ему грозит до 15 лет заключения.

Все участники происшествия уже идентифицированы, а полиция начала производство по факту избиения второго подростка. Следствие продолжается, а правоохранительные органы обеспечивают надежную защиту горожан.

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