Минюст подал иск в суд о применении санкций к российскому олигарху Верховскому

Иск о применении санкций к Александру Верховскому подали в ВАКС.

В среду, 8 мая, Министерство юстиции Украины сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к Александру Верховскому санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины «О санкциях».

В ведомстве отмечают, что Верховский Александр Григорьевич является российским предпринимателем, который в период с 2012 по 2017 годы являлся членом совета федерации федерального собрания российской федерации, где представлял законодательный (представительный) орган государственной власти Сахалинской области российской федерации. В настоящее время Верховский является членом российской партии «единая россия».

Как член совета федерации федерального собрания рф, Верховский в 2014 году проголосовал за введение вооруженных сил россии на территорию Украины, а сегодня поддерживает полномасштабное военное вторжение россии на территорию Украины, добавляют в Минюсте.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.