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Минюст подал иск в суд о применении санкций к российскому олигарху Верховскому

15:28, 8 мая 2024
Иск о применении санкций к Александру Верховскому подали в ВАКС.
Минюст подал иск в суд о применении санкций к российскому олигарху Верховскому
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В среду, 8 мая, Министерство юстиции Украины сообщило, что подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении к Александру Верховскому санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины «О санкциях».

В ведомстве отмечают, что Верховский Александр Григорьевич является российским предпринимателем, который в период с 2012 по 2017 годы являлся членом совета федерации федерального собрания российской федерации, где представлял законодательный (представительный) орган государственной власти Сахалинской области российской федерации. В настоящее время Верховский является членом российской партии «единая россия».

Как член совета федерации федерального собрания рф, Верховский в 2014 году проголосовал за введение вооруженных сил россии на территорию Украины, а сегодня поддерживает полномасштабное военное вторжение россии на территорию Украины, добавляют в Минюсте.

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