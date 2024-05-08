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Информировали, где выдают повестки: в Киевской области разоблачили админов групп в популярных мессенджерах

14:59, 8 мая 2024
Для сбора информации о местах вручения повесток они использовали собственную сеть осведомителей среди местного населения.
Информировали, где выдают повестки: в Киевской области разоблачили админов групп в популярных мессенджерах
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В Киевской области разоблачили администраторов Телеграм-канала и группы в Viber, которые информировали о местах вручения повесток. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Отмечается, что таким образом они помогали гражданам призывного возраста избегать мобилизации.

Фигурантам объявили подозрение в препятствовании законной деятельности ВСУ в особый период.

Как стало известно, они на протяжении 2023-2024 годов сообщали о мероприятиях, проводимых работниками ТЦК на территории Киевской области.

Они размещали информацию об актуальных местах раздачи военнообязанных повесток. Для сбора информации они использовали собственную сеть осведомителей среди местного населения.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что реестр «Оберіг» будет показывать статус вручения повестки.

Также мы писали, что Рада легализует заочные штрафы для мужчин, которые не встали на военный учет или не явились за повесткой.

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