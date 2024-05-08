Інформували, де видають повістки: на Київщині викрили адмінів груп у популярних месенджерах

Для збору інформації про місця вручення повісток вони використовували власну мережу інформаторів серед місцевого населення.

Фото: Офіс Генпрокурора

На Київщини викрили адміністраторів Телеграм-каналу та групи у Viber, які інформували про місця вручення повісток. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Зазначається, що таким чином вони допомагали громадянам призовного віку уникати мобілізації.

Фігурантам оголосили підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ в особливий період.

Як стало відомо, вони упродовж 2023-2024 років повідомляли про заходи, які проводять працівники ТЦК на території Київської області.

Вони розміщували інформацію про актуальні місця роздачі військовозобов’язаним повісток. Для збору інформації вони використовували власну мережу інформаторів серед місцевого населення.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що реєстр «Оберіг» буде показувати статус вручення повістки.

Також ми писали, що Рада легалізує заочні штрафи для чоловіків, які не стали на військовий облік чи не з’явилися за повісткою.

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