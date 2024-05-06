Верховна Рада легалізує заочні штрафи для чоловіків, які не стали на військовий облік чи не з’явилися за повісткою

За порушення правил військового обліку штрафувати зможуть автоматично без складення протоколу – Верховна Рада готується прийняти закон в цілому.

Заочні штрафи за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію стануть можливі після прийняття змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, запропонованих Кабміном.

Відповідний законопроект Кабміну 10379 Комітет Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності рекомендував до ухвалення в цілому. Як раніше писала «Судово-юридична газета», протокол, на підставі якого виноситься постанова, пропонують не складати.

Так, статтю 258 КУпАП пропонується доповнити наступною частиною (у редакції, яку Комітет запропонував до другого читання):

«Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, Центрального управління або регіональних органів СБУ (у частині правопорушень, вчинених військовозобов’язаними чи резервістами, які перебувають у запасі СБУ), якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у територіального центру комплектування та соціальної підтримки, Центрального управління або регіонального органу СБУ підтвердних документів про отримання особою виклику».

Отже, якщо особа не оновила дані, не повідомила ТЦК про зміну персональних даних (якщо ці дані відсутні стосовно неї в електронних реєстрах), не з’являється за повісткою чи вчинила інше порушення за цими статтями, то ТЦК зможе винести постанову про накладення штрафу без складання протоколу.

Разом із тим, у ТЦК мають бути підтвердні документи про отримання виклику. Які саме це документи – у законопроекті не конкретизовано. Однак, якщо йти за аналогією із законом про посилення мобілізації стосовно дня вручення вимоги ТЦК, то день проставлення у поштовому повідомленні відмітки про неможливість вручення за адресою місцезнаходження, місця проживання чи перебування особи, що зареєстровані у встановленому законом порядку, якщо ця особа не повідомила ТЦК іншої адреси, можуть також вважати підтвердженням отримання особою виклику.

Як зазначив член Комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Андрій Осадчук в ефірі «УП», це дозволяє в подальшому застосувати той же принцип, що і для штрафів за порушення швидкості, зафіксоване в автоматичному режимі.

Якщо за чинним законом для того, щоб притягнути до адміністративної відповідальності, потрібна особа, її присутність для того, щоб скласти протокол про адміністративне правопорушення і вже на підставі цього протоколу видати постанову, яка вже є документом для стягнення грошей, то у разі прийняття законопроекту 10379 таку процедуру складання протоколу скасують.

Таким чином, на його думку, можливі заочні штрафи, відкриття виконавчих проваджень та відповідно, як зазначає Осадчук, блокування рахунків особи-порушника.

Зазначимо, що зміни до другого читання до КУпАП також передбачають, що адміністративне стягнення за вчинення в особливий період правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 цього Кодексу, може бути накладено протягом трьох місяців з дня його виявлення, але не пізніше одного року з дня його вчинення.

Статті 210 та 210-1 КУпАП викладають у новій редакції.

Відповідно до змін до статті 210 порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку під час воєнного стану буде загрожувати штрафом від 17 тисяч грн до 25,5 тисяч грн.

А у статті 210-1 штраф за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію під час воєнного стану буде складати для громадян від 17 тис. грн до 25,5 тисяч грн, а для посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, юридичних осіб та громадських об’єднань – від 34 тисяч грн до 59,5 тисяч грн.

Разом з тим, положення статей 210, 210-1 КУпАП не будуть застосовуватися у разі можливості отримання Міноборони як держателем Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів «Оберіг» персональних даних призовника, військовозобов’язаного, резервіста шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами (у тому числі публічними), базами (банками) даних, держателями (розпорядниками, адміністраторами) яких є державні органи.

Що мається на увазі?

Раніше «Судово-юридична газета» описувала приклад, коли чоловік не повідомив ТЦК, що став студентом, хоча про зміну цих персональних даних належало повідомити ТЦК в 7-денний строк. Відповідно, він отримав штраф від ТЦК. Як наголосив Шостий апеляційний адміністративний суд у постанові від 27 березня 2024 року по справі №703/4938/23 надання відстрочки у зв’язку із здобуттями вищої освіти не виключає особу з категорії військовозобов`язаних, не припиняє її перебування на військовому обліку. Отже, наявність у позивача права на таку відстрочку не звільняє його від виконання обов`язків, передбачених Законом «Про військовий обов`язок і військову службу» і статтею 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Втім, у разі прийняття законопроекту 10379, якщо дані про навчання чоловіка є в Реєстрі військовозобов’язаних «Оберіг» (надійшли в автоматизованому порядку від МОН), то оштрафувати за те, що він не повідомив ТЦК про набуття ним статусу студента його вже не зможуть.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.