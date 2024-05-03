Чоловік не повідомив ТЦК, що став студентом, хоча про зміну цих персональних даних належало повідомити ТЦК в 7-денний строк – що вирішив суд

Наявність у студента права на відстрочку не звільняє його від виконання обов`язків, передбачених законом про мобілізацію – постанова Шостого апеляційного адмінсуду.

Надання відстрочки у зв’язку із здобуттями вищої освіти не виключає особу з категорії військовозобов`язаних, не припиняє її перебування на військовому обліку. Отже, наявність у позивача права на таку відстрочку не звільняє його від виконання обов`язків, передбачених Законом «Про військовий обов`язок і військову службу» і статтею 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». На цьому наголосив Шостий апеляційний адміністративний суд у постанові від 27 березня 2024 року по справі №703/4938/23.

Обставини справи

У жовтні 2023 року чоловік звернувся з позовами, в яких просив скасувати постанови начальника ТЦК, складені за ч. 2 статті 210 та ч. 2 статті 210-1 КУпАП, про накладення на нього штрафів у 3400 грн і 850 грн відповідно.

Ухвалою міськрайонного суду справи об`єднано в одне провадження і у задоволенні позову відмовлено.

З матеріалів справи вбачається, що 29 вересня 2023 року начальником ТЦК винесено постанову про притягнення позивача до адміністративної відповідальності за те, що той не не з`явився за викликом (повісткою).

Зі змісту оскаржуваної постанови вбачається, що позивач 28 червня 2023 року пройшов військово-лікарську комісію. 28 серпня отримав повістку на відправку, відповідно до якої повинен був з`явитися до ТЦК на 28 вересня для призову на військову службу у зв`язку з мобілізацією, однак, у строк, зазначений у повістці, не з`явився.

Також 29 вересня 2023 року начальником ТЦК винесено постанову про штраф в розмірі 850 грн. за те, що позивач до 29 вересня 2023 року особисто не повідомив ТЦК про те, що він з 4 вересня 2023 року є студентом Українського державного університету імені Михайла Драгоманова, чим не виконав вимоги підпункту 8 пункту 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затверджених постановою КМУ від 30 грудня 2022 року №1487, оскільки про зміну цих персональних даних належало повідомити ТЦК в семиденний строк.

Що вирішив апеляційний адмінсуд

Як вбачається з матеріалів справи, позивач у 2023 році вступив на навчання до університету на факультет фізичного виховання, спорту і здоров`я (за денною формою), на теперішній час здобуває освіту, період навчання з 1 вересня 2023 року по 30 червня 2025 року за кваліфікаційним рівнем «Магістр», що підтверджується копією наказу про зарахування на навчання.

Позивач є здобувачем вищої освіти (студентом денної форми навчання в університеті), а тому має право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

Водночас, як вказав Шостий апеляційний адмінсуд, надання такої відстрочки не виключає його з категорії військовозобов`язаних, не припиняє його перебування на військовому обліку. Отже, наявність у позивача права на таку відстрочку не звільняє його від виконання обов`язків, передбачених Законом «Про військовий обов`язок і військову службу», ст. 22 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Таким чином, позивач зобов`язаний виконувати військовий обов`язок згідно зі ст. 65 Конституції України, в тому числі покладені обов`язки, визначені ч. 3 ст. 22 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

За змістом оскаржуваних постанов кваліфікуючою ознакою вчинених адміністративних правопорушень є порушення правил військового обліку та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію в особливий період.

В матеріалах справи наявна копія повістки на відправку військовозобов`язаному (солдату) про необхідність прибуття до ТЦК. Факт отримання повістки підтверджує в позовній заяві і сам позивач.

Апелянт зауважує, що він відповідно до ст. 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» не підлягає призову на військову службу під час мобілізації на особливий період, оскільки 4 вересня 2023 року вступив до закладу вищої освіти, де навчається на першому курсі освітнього ступеня «магістр» денної форми навчання.

Разом з тим, як зазначив суд, згідно п. 8 Додатку 2 до порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, затвердженого постановою КМУ від 30 грудня 2022 року №1487, призовники, військовозобов`язані та резервісти повинні особисто повідомляти в семиденний строк органам, в яких вони перебувають на військовому обліку, про зміну персональних даних, зазначених у статті 7 Закону «Про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов`язаних та резервістів», а також надавати зазначеним органам документи, що підтверджують право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації з підстав, визначених у статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

Таким чином, позивач був зобов`язаний в семиденний строк з моменту зарахування на навчання повідомити про це орган, де він перебував на військовому обліку.

Однак, довіку про навчання, що підтверджує право призовника на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації, надано позивачем до ТЦК лише 29 вересня 2023 року, чим порушено Порядок організації та ведення військового обліку.

При цьому, позивачем не надано жодного доказу, який би підтверджував, що довідка про навчання в університеті імені Михайла Драгоманова не могла бути отримана ним раніше з незалежних від нього причин.

Колегія суддів погоджується з тим, що за певних умов на момент виникнення спірних правовідносин не підлягали призову на військову службу під час мобілізації, зокрема, студенти очної форми навчання.

Доводи чоловіка про те, що нормативний акт, порушення якого інкриміновано в оскаржуваній постанові, а саме те, що пункт 1 Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів №1487, не містить положень про обов`язок військовослужбовців повідомляти про зміну персональних даних у 7-денний строк, не беруться колегією суддів до уваги, оскільки обов`язок військовослужбовців повідомляти про зміну персональних даних у 7-денний строк закріплений як пунктом 23 Порядку, так і підпунктом 8 пункту 1 Правил військового обліку призовників, військовозобов`язаних та резервістів, які є Додатком 2 до Порядку організації та ведення військового обліку №1487. Відтак ,порушення правил військового обліку, що інкриміновано позивачу кваліфіковано правильно.

Вищевикладене спростовує доводи апелянта про відсутність у його діях складу адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 210 та ч. 2 ст. 210-1 КУпАП.

Отже, колегія суддів ШААС погоджується з висновком суду першої інстанції про наявність порушення військовозобов`язаним правил військового обліку, вчинене в особливий період, та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вчинене в особливий період.

Автор: Наталя Мамченко

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