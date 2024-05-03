Мужчина не сообщил ТЦК, что стал студентом, хотя об изменении этих персональных данных надлежало сообщить ТЦК в 7-дневный срок – что решил суд

Наличие у студента права на отсрочку не освобождает его от исполнения обязанностей, предусмотренных законом о мобилизации – постановление Шестого апелляционного админсуда.

Предоставление отсрочки в связи с получением высшего образования не исключает лицо из категории военнообязанных, не прекращает его пребывание на военном учете. Следовательно, наличие у истца права на такую отсрочку не освобождает его от исполнения обязанностей, предусмотренных Законом «О воинской обязанности и военной службе» и статьей 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Об этом заявил Шестой апелляционный административный суд в постановлении от 27 марта 2024 года по делу №703/4938/23.

Обстоятельства дела

В октябре 2023 года мужчина обратился с исками, в которых просил отменить постановления начальника ТЦК, составленные по ч. 2 статьи 210 и ч. 2 статьи 210-1 КУоАП о наложении на него штрафов в 3400 грн и 850 грн соответственно.

По постановлению горрайонного суда дела объединены в одно производство и в удовлетворении отказаны.

Из материалов дела усматривается, что 29 сентября 2023 начальником ТЦК вынесено постановление о привлечении истца к административной ответственности за то, что тот не явился по вызову (повестке).

Из содержания обжалуемого постановления усматривается, что истец 28 июня 2023 прошел военно-врачебную комиссию. 28 августа получил повестку на отправку, согласно которой должен был явиться в ТЦК на 28 сентября для призыва на военную службу в связи с мобилизацией, однако в срок, указанный в повестке, не явился.

Также 29 сентября 2023 начальником ТЦК вынесено постановление о штрафе в размере 850 грн. за то, что истец до 29 сентября 2023 лично не сообщил ТЦК о том, что он с 4 сентября 2023 является студентом Украинского государственного университета имени Михаила Драгоманова, чем не выполнил требования подпункта 8 пункта 1 Правил военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденных постановлением КМУ от 30 декабря 2022 №1487, поскольку об изменении этих персональных данных надлежало сообщить ТЦК в семидневный срок.

Решивший апелляционный админсуд

Как следует из материалов дела, истец в 2023 году поступил на обучение в университет на факультет физического воспитания, спорта и здоровья (по дневной форме), в настоящее время получает образование, период обучения с 1 сентября 2023 года по 30 июня 2025 года квалификационным уровнем «Магистр», что подтверждается копией приказа о зачислении на обучение.

Истец является соискателем высшего образования (студентом дневной формы обучения в университете), поэтому имеет право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации.

В то же время, как указал Шестой апелляционный админсуд, предоставление такой отсрочки не исключает его из категории военнообязанных, не прекращает его пребывание на военном учете. Следовательно, наличие у истца права на такую отсрочку не освобождает его от исполнения обязанностей, предусмотренных Законом «О воинской обязанности и военной службе», ст. 22 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Таким образом, истец обязан выполнять воинскую обязанность согласно ст. 65 Конституции Украины, в том числе возложенные обязанности, определенные ч. 3 ст. 22 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

По содержанию обжалуемых постановлений квалифицирующим признаком совершенных административных правонарушений является нарушение правил военного учета и нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации в особый период.

В материалах дела есть копия повестки на отправку военнообязанному (солдату) о необходимости прибытия в ТЦК. Факт получения повестки подтверждает в исковом заявлении и сам истец.

Апеллянт отмечает, что он в соответствии со ст. 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на особый период, поскольку 4 сентября 2023 года поступил в высшее образование, где учится на первом курсе образовательной степени «магистр» дневной формы обучения.

Вместе с тем, как отметил суд, согласно п. 8 Приложения 2 к порядку организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, утвержденного постановлением КМУ от 30 декабря 2022 №1487, призывники, военнообязанные и резервисты должны лично сообщать в семидневный срок органам, в которых они состоят на военном учете, об изменении персональных данных, указанных в статье 7 Закона «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов», а также предоставлять указанным органам документы, подтверждающие право на отсрочку от призыва на военную службу при мобилизации по основаниям, определенным в статье 23 Закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Таким образом, истец был обязан в семидневный срок с момента зачисления на обучение сообщить об этом в орган, где он состоял на военном учете.

Однако, документ об обучении, подтверждающий право призывника на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации, предоставлен истцом в ТЦК только 29 сентября 2023 года, чем нарушен Порядок организации и ведения военного учета.

При этом истцом не предоставлено ни одного доказательства, подтверждающего, что справка об обучении в университете имени Михаила Драгоманова не могла быть получена им ранее по независимым от него причинам.

Коллегия судей согласна с тем, что при определенных условиях на момент возникновения спорных правоотношений не подлежали призыву на военную службу во время мобилизации, в частности, студенты очной формы обучения.

Доводы мужчины о том, что нормативный акт, нарушение которого инкриминировано в обжалованном постановлении, а именно то, что пункт 1 Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов №1487, не содержит положений об обязанности военнослужащих сообщать об изменении персональных данных в 7-дневный срок, не принимаются коллегией судей во внимание, поскольку обязанность военнослужащих сообщать об изменении персональных данных в 7-дневный срок закреплена как пунктом 23 Порядка, так и подпунктом 8 пункта 1 Правил военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, являющихся Приложением 2 к Порядку организации и ведения военного учета №1487. Следовательно, нарушение правил военного учета, что инкриминировано истцу квалифицировано правильно.

Вышеизложенное опровергает доводы апеллянта об отсутствии в его действиях состава административных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 и ч. 2 ст. 210-1 КУоАП.

Следовательно, коллегия судей ШААС соглашается с заключением суда первой инстанции о наличии нарушения военнообязанных правил военного учета, совершенное в особый период, и нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации, совершенное в особый период.

Автор: Наталья Мамченко

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