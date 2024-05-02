Есть ли у Украины план «Б», если США перестанут оказывать помощь: ответ Ольги Стефанишиной

Ольга Стефанишина сообщила, есть ли у Украины в краткосрочной перспективе реалистический план «Б», если не будет помощи от США.

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сообщила, что у Украины нет плана «Б», если США прекратят оказывать военную помощь, передает «Интерфакс-Украина».

«В краткосрочной перспективе – нет. В долгосрочной – это европейский стержень обороны из-за формирования соответствующего оборонного рынка», - сказала Стефанишина, отвечая на вопрос, имеет ли Украина реалистичный план «Б» без помощи США.

Напомним, с начала года Украина получила около 12 млрд долларов внешнего финансирования.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, принятый 23 апреля Конгрессом США закон о предоставлении военной помощи Украине предусматривает условие заключения между Президентом США и украинским Кабмином соглашения, где будут установлены механизмы возвращения части помощи.

Так, раздел 507 принятого закона предусматривает, что не позднее чем через 60 дней после даты введения норм закона в действие Президент США заключает Соглашение с Правительством Украины о возвращении Украиной Соединенным Штатом экономической помощи, предоставленной Украине США для реагирования на ситуацию в Украине и для связанных с этим расходов по разделам «Фонд экономической поддержки» и «Помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии».

Погашение, которое будет предусмотрено таким Соглашением, осуществляется на условиях, устанавливаемых Президентом США.

Соглашение не может предусматривать отмену какой-либо суммы задолженности, за исключением случаев, предусмотренных в разделе об аннулировании задолженности.

«Фонд экономической поддержки» предусматривает средства 7,899 млрд долларов США, которые будут доступны до 30 сентября 2025 года по совокупности условий. Так, из общей суммы 7,849 млрд. будет предназначено для помощи Украине, которая может включать бюджетную поддержку и которые могут быть предоставлены, несмотря на любое другое положение закона, ограничивающее помощь иностранным странам: при условии, что далее никакие из средств, выделенных для бюджетной поддержки не могут быть использованы для возмещения пенсий, 50 млн долларов США пойдут на предотвращение и реагирование на отсутствие продовольственной безопасности, а также при условии, что такая сумма определена Конгрессом как требующая чрезвычайной ситуации в соответствии с Законом о сбалансированном бюджете и чрезвычайном контроле дефицита 1985 года.

Что касается раздела финансирования «Помощь для Европы, Евразии и Центральной Азии», речь идет о 1,575 млрд долларов США, которые останутся доступными до 30 сентября 2025 года, для помощи и связанных программ для Украины и других стран.

Необходимость возврата средств, выделенных на экономическую помощь, может быть пересмотрена, но только после определенных дат и при условии согласования Конгрессом.

Напомним, Украина получит кредиты от ЕС на миллиарды евро за реализацию Плана Ukraine Facility, который предусматривает создание Высшего админсуда, увеличение штата ВАКС и изменения в УПК.

При этом, если Украина допустит серьезную коррупцию или мошенничество, европейские институты должны поставить вопрос не только о прекращении выплат, но и о возврате средств.

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